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Власть

Власти Симферополя рассказали, что думают о назначении героя «Дома-2»

10:24 понедельник, 28 декабря 2020
Власти Симферополя рассказали, что думают о назначении героя «Дома-2»

фото © www.vokrug.tv

Глеб Жемчугов, известный как Глеб Клубничка из телевизионного шоу «Дом-2», стал членом Общественного совета Симферополя.

Данное назначение вызвало волну любопытства и негатива в социальных сетях.

— Глеб — неплохой специалист с опытом работы в сфере информационных технологий, он готов быть волонтером, участвовать в общественном контроле и мониторингах. Его знания также будут направлены на усиление информационной политики Общественного совета. Давайте прекратим ехидство, обсуждения и прочий негатив, — написал на личной странице «ВКонтакте» председатель Общественного совета Симферополя Олег Щербаков.

Щербаков добавил, что Общественный совет открыт для людей, готовых тратить время, силы и энергию на благо общества, «даже если в прошлом у них были вредные привычки».

— Неужели вы все такие идеальные, никогда не оступались, нет ни одного поступка, за который вам стыдно? Неужели вы никогда не давали второго шанса себе, оступившимся близким или знакомым?, — обратился к крымчанам председатель Общественного совета Симферополя.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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