Власти Симферополя объяснили массовую вырубку деревьев в сквере

Симферопольцы массово жалуются на вырубку деревьев в сквере им. Высоцкого, расположенного в центре города, вдоль улицы Набережной.

Активные работы проводились в пятницу, 25 декабря. «В сквере Высоцкого идет полным ходом вырубка деревьев. Прибыла полиция для разбирательства. Что происходит?», - пишет женщина в соцсетях.

В соцсетях горожане сообщают, что сквер вырубили за два дня. «Даже табличку объекта не поставили!», «Парковых зон в городе по пальцам посчитать можно, а тут такое творят», «Вековые каштаны, под тенью которых так хорошо было отдыхать летом, полностью спилены. Судя по всему, собираются уничтожить всю аллею! Деревья были не аварийными, на вид все здоровые. Или это новая тенденция - сквер без деревьев?», «Коронный подарок симферопольцам под Новый год - обезображенные, уничтоженные, сваленные в кучу деревья в сквере Высоцкого. Последний уютный сквер, который еще остался в городе, в котором играли дети и сидели под тенью деревьев на лавочках старики. Часть сквера теперь изуродована до неузнаваемости», - пишут в группах в соцсетях.

Как пояснили в администрации Симферополя, на данном участке будут проходить работы по строительству коллектора. «На указанном участке подрядной организацией осуществляются работы по строительству канализационного коллектора глубокого заложения в рамках Федеральной целевой программы. Заказчик работ – ГКУ РК «Инвестстрой Республики Крым». Все работы проводятся в соответствии с утвержденной и согласованной профильными ведомствами проектно-сметной документацией.

Снос зеленых насаждений осуществляется на основании разрешений, выданных соответствующим коллегиальным органом и согласованных Советом министров республики в установленном порядке. Компенсационные выплаты внесены в муниципальный бюджет. В настоящее время проводится процедура закупки саженцев и идет подготовка к компенсационной высадке деревьев на территории Симферополя», - сообщили в администрации.

На официальном сайте симферопольской администрации опубликован реестр выданных разрешений на снос деревьев. В нем указано, что еще в октябре 2020 года были выданы порубочные талоны на 166 деревьев и 13 кустов, а также поросли на территории 65 кв.м.

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