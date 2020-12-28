Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.5
воздух +10
море +10

Власть

Власти Севастополя утвердили проект яхтенной марины в Балаклаве

09:53 понедельник, 28 декабря 2020
Севастополь
Власти Севастополя утвердили проект яхтенной марины в Балаклаве

фото © ria.ru

В Севастополе утвердили проект планировки и межевания яхтенной марины в Балаклаве.

Ранее документ прошел общественные обсуждения, сообщает пресс-служба правительства города.

По словам замдиректора Департамента архитектуры и градостроительства Ирины Марочкиной, «в связи с ограничения по нераспространению COVID-19 общественные слушания состоялись в онлайн-режиме».

«В рамках общественных обсуждений поступило 50 предложений с положительной оценкой этой работы. Все они переданы разработчику и проработаны. Также зарегистрированы два предложения от людей, имеющих в собственности объекты недвижимости на данной территории или постоянную регистрацию», - пояснила она.

Отмечается, что площадь объектов общего пользования составит около 5 га, под озеленение отведено 2 га, набережную с улично-дорожной сетью – 4 га. В общей сложности планируется образовать около 30 земельных участков площадью 11 га.

Реализация проекта «комплексного гражданского развития района Балаклавской бухты как международного центра туризма» должна начаться в следующем году.

В планах замена и создание инженерной инфраструктуры, строительство канализации, благоустройство набережной протяженностью более 3 км. А также работы по углублению и очищению дна, полной реконструкции гидротехнических сооружений, расширению дороги в районе Таврической набережной, а также увеличения емкости марины до 600 мест.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Работа над Генпланом Севастополя начнется заново. Но надежда принять его в следующем году, считает губернатор, все же есть.

На новую набережную в крымской Николаевке нужно до 10 млрд рублей. Стоимость строительства набережной в курортном поселке Николаевка в Симферопольском районе составит до 10 млрд рублей.

В Феодосии не могут найти место для скейт-парка. Пока что, как выяснилось во время визита министра спорта Крыма Ольги Торубаровой в город, ни одно из предлагаемых мест не получает единогласного одобрения молодежи, чиновников и горожан.

Строительство игорной зоны в Крыму стартует в начале 2021 года. Строительство игорной зоны в крымском поселке Кацивели стартует в первом квартале 2021 года.

Власть
Власти Крыма уверены, что никаких замминистров не задерживали

Власти Крыма уверены, что никаких замминистров не задерживали

В Минэкологии РК опровергли появившиеся на выходных в соцсетях сообщения о якобы задержании сотрудниками ФСБ заместителя главы ведомства.

Коронавирус в Крыму
Еще 343 крымчанина заразились коронавирусом

Еще 343 крымчанина заразились коронавирусом

За 27 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 343 случая коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Бизнес
Эксперт предрек криптовалюте скорое и сильное падение

Эксперт предрек криптовалюте скорое и сильное падение

Биткоин вырос в стоимости на волне ажиотажного спроса, его падения следует ожидать если не до конца этого года, то в первый месяц следующего.

Водный кризис
Военные покинули реку Биюк-Карасу в Крыму

Военные покинули реку Биюк-Карасу в Крыму

Российские трубопроводные войска покинули свое расположение у реки Биюк-Карасу ниже плотины Тайганского водохранилища, откуда они качали воду на нужды Симферополя.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации