Власти Севастополя утвердили проект яхтенной марины в Балаклаве

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В Севастополе утвердили проект планировки и межевания яхтенной марины в Балаклаве.

Ранее документ прошел общественные обсуждения, сообщает пресс-служба правительства города.

По словам замдиректора Департамента архитектуры и градостроительства Ирины Марочкиной, «в связи с ограничения по нераспространению COVID-19 общественные слушания состоялись в онлайн-режиме».

«В рамках общественных обсуждений поступило 50 предложений с положительной оценкой этой работы. Все они переданы разработчику и проработаны. Также зарегистрированы два предложения от людей, имеющих в собственности объекты недвижимости на данной территории или постоянную регистрацию», - пояснила она.

Отмечается, что площадь объектов общего пользования составит около 5 га, под озеленение отведено 2 га, набережную с улично-дорожной сетью – 4 га. В общей сложности планируется образовать около 30 земельных участков площадью 11 га.

Реализация проекта «комплексного гражданского развития района Балаклавской бухты как международного центра туризма» должна начаться в следующем году.

В планах замена и создание инженерной инфраструктуры, строительство канализации, благоустройство набережной протяженностью более 3 км. А также работы по углублению и очищению дна, полной реконструкции гидротехнических сооружений, расширению дороги в районе Таврической набережной, а также увеличения емкости марины до 600 мест.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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