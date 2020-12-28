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Власть

Власти Крыма уверены, что никаких замминистров не задерживали

09:27 понедельник, 28 декабря 2020
Власти Крыма уверены, что никаких замминистров не задерживали

фото © Крым.Реалии

В Минэкологии РК опровергли появившиеся на выходных в соцсетях сообщения о якобы задержании сотрудниками ФСБ заместителя главы ведомства.

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Республики Крым –Главный государственный инспектор Крыма Геннадий Нараев.

— По состоянию на сегодняшнее утро все сотрудники находятся на рабочих местах в том числе и заместитель, который в течении дня фигурировал в различных информационных сообщениях. Он тоже находится на рабочем месте, это единственное, что я могу сказать. Никаких запросов в министерство не поступало, – сказал Геннадий Нараев.

Ранее в соцсетях появилась информация, что якобы в Крыму сотрудники ФСБ России задержали заместителя министра экологии и природных ресурсов Республики и сотрудника ФСБ Республики Крым за вымогательство у бизнесменов крымских предприятий сумм в размере 38 миллионов рублей, — передает Крым 24.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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