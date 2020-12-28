Вдоль трассы «Таврида» пообещали высадить более 9 тысяч деревьев

Чтобы компенсировать вырубку деревьев во время строительства трассы «Таврида», в Крыму высадят больше девяти тысяч деревьев, сообщил замминистра экологии и природных ресурсов республики Владимир Капитонов.

Такой документ был опубликован на сайте крымского правительства. Высадками по контракту будет заниматься «Симферопольское лесоохотничье хозяйство», стоимость контракта составит более 25,3 миллиона рублей. Работы необходимо выполнить до конца текущего года.

Как пояснил Владимир Капитонов, контракт на компенсационные высадки был заключен со «Службой автомобильных дорог Республики Крым».

«Симферопольское лесоохотничье хозяйство» выполняет комплекс работ по компенсационной посадке саженцев лесных растений количеством 9056 штук на общей площади 4 гектара», - пояснил замминистра, отметив, что работы уже ведутся.

Посадки пройдут на четырех участках. Два из них площадью 0,47 гектара и 1,6 гектара расположены в Лесопарковом участковом лесничестве на территории Симферопольского района. Один участок площадью в гектар будет засажен в Ущельном участковом лесничестве (Белогорский район), еще один площадью в гектар – в Раздольненском участковом лесничестве. Из 9 тысяч деревьев более 87% - саженцы ясеня обыкновенного, оставшиеся 1,1 тысячи – саженцы клена ясенелистного.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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