В Ялте детей-инвалидов помогают лечить еноты, но из-за коронавируса енотам скучно

Енотодром в Ялте проводит благотворительную терапию для детей-инвалидов, сообщил сотрудник заведения Александр Николаев.

«Периодически, раз в полгода или почаще, мы приглашаем на благотворительные экскурсии детей-инвалидов. Для того, чтобы дети могли пообщаться с енотами. В процессе общения дети получают заряд положительной энергии, который получают и еноты. И после общения дети выходят с таким переполненным чувством доброты, которое просто описать невозможно», — сказал он.

По словам Николаева, во время пандемии коронавируса работать стало тяжело. Еноты очень общительные, а посетителей стало мало и питомцы скучают. Им постоянно нужно общение, они привыкли, что к ним каждый день приходят гости, «Вести Крым»

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