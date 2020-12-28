Общество
В Ялте детей-инвалидов помогают лечить еноты, но из-за коронавируса енотам скучно
Енотодром в Ялте проводит благотворительную терапию для детей-инвалидов, сообщил сотрудник заведения Александр Николаев.
«Периодически, раз в полгода или почаще, мы приглашаем на благотворительные экскурсии детей-инвалидов. Для того, чтобы дети могли пообщаться с енотами. В процессе общения дети получают заряд положительной энергии, который получают и еноты. И после общения дети выходят с таким переполненным чувством доброты, которое просто описать невозможно», — сказал он.
По словам Николаева, во время пандемии коронавируса работать стало тяжело. Еноты очень общительные, а посетителей стало мало и питомцы скучают. Им постоянно нужно общение, они привыкли, что к ним каждый день приходят гости, «Вести Крым»
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