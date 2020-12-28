Власть
В Симферополе установили детскую площадку прямо в грязи
Общественники крымской столицы выразили свое недоумение по поводу установки одной из детских площадок во дворе жилого дома по улице Гайдара.
Информация об этом появилась в ряде крымских телеграм-каналов и соцсетях.
— Карусель, корабль и еще-что непонятное должны стоять в грязи? Или это незаконченная работа? — задались вопросом горожане.
В свою очередь в администрации Симферополя заверили в том, что оставлять на земле сооружения не будут, а все вокруг вскоре благоустроят:
— В ближайшее время будет произведена подсыпка территорий, на которых установлены данные МАФы. Установка на неподготовленную площадку производилась по согласованию со старшей дома, — сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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