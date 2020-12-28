Жилплощадь
В Симферополе признали жилым дом без окон, дверей и части стен
Кадастровый инженер подготовил техплан здания, расположенного в Симферополе, которое в техдокументации было указано как завершенный строительством двухэтажный жилой дом.
Однако обследование здания показало, что на самом деле у объекта частично отсутствуют наружные стены, а дверных и оконных проемов нет вовсе, сообщает пресс-служба Госкомрегистра.
Прокуратура Симферополя возбудила дело об административном правонарушении, инженера привлекли в административной ответственности.
Всего в 2020 году Госкомрегистр направил в адрес профильных организаций 60 материалов о нарушениях, допущенных инженерами. Из них свыше 50 случаев связаны с внесением заведомо ложных данных. Общая сумма штрафов составила 270 тыс. рублей.
При этом один инженер признавался виновным трижды, ему запретили заниматься кадастровой деятельностью.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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