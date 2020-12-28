Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.5
воздух +14
море +10

Происшествия

В Севастополе произошла драка кондитеров

12:43 понедельник, 28 декабря 2020
Севастополь
В Севастополе произошла драка кондитеров

фото © Новости Крыма

Оценивать итоги нетелевизионной схватки пришлось медикам.

В одном из кондитерских цехов Севастополя в рабочее время произошла схватка двух сотрудников, по итогам которой один из работников отправился в больницу, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«В ходе конфликта 31-летний мужчина нанес несколько ударов своему 32-летнему коллеге, который после получения телесных повреждений вынужден был обратиться в медицинское учреждение за помощью», — отмечается в сообщении.

Вскоре подозреваемый был задержан сотрудниками полиции — сейчас перед ним открылись совсем не сладкие перспективы: в его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ждать ли большого землетрясения в Крыму?. В последние месяцы в Черноморском регионе произошло несколько достаточно сильных землетрясений. «Трясло» Краснодарский край, Чечню, но самое большое число подземных толчков ощутила Турция.

Итоги недели в Крыму: 50 пожаров, 15 ДТП, семь погибших. За прошедшую неделю сотрудники МЧС РК спасли 11 человек.

В Керчи треснула 55-метровая копия Крымского моста. Несмотря на наличие трещин, инсталляцию не закрыли – она ​​все еще доступна для пешеходов.

В Крыму Chevrolet врезался в дерево: погибла женщина-водитель. ГИБДД по РК проводит проверку по факту ДТП в Красногвардейском районе, в котором погибла женщина-водитель.

Здоровье
Названы пять симптомов коронавируса, требующих срочно обратиться к врачу

Названы пять симптомов коронавируса, требующих срочно обратиться к врачу

Побочные явления самолечения врачи называют «ужасающими».

Санкции
Крымчане жалуются на блокировку доставленных из России банковских карт

Крымчане жалуются на блокировку доставленных из России банковских карт

Жители Севастополя жалуются на блокировку банковских карт, оформленных ими ранее на сайте российского онлайн-ритейлера Ozon.

Власть
Замминистра природы Крыма рассказал о своем «задержании»

Замминистра природы Крыма рассказал о своем «задержании»

Заместитель министра экологии и природных ресурсов РК Сергей Компанейцев не задержан и находится дома на больничном.

Происшествия
Ждать ли большого землетрясения в Крыму?

Ждать ли большого землетрясения в Крыму?

В последние месяцы в Черноморском регионе произошло несколько достаточно сильных землетрясений. «Трясло» Краснодарский край, Чечню, но самое большое число подземных толчков ощутила Турция.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации