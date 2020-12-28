Происшествия
В Севастополе произошла драка кондитеров
фото © Новости Крыма
Оценивать итоги нетелевизионной схватки пришлось медикам.
В одном из кондитерских цехов Севастополя в рабочее время произошла схватка двух сотрудников, по итогам которой один из работников отправился в больницу, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
«В ходе конфликта 31-летний мужчина нанес несколько ударов своему 32-летнему коллеге, который после получения телесных повреждений вынужден был обратиться в медицинское учреждение за помощью», — отмечается в сообщении.
Вскоре подозреваемый был задержан сотрудниками полиции — сейчас перед ним открылись совсем не сладкие перспективы: в его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
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