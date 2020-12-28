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Коронавирус в Крыму

В Крыму нашли предприятия общепита, нарушающих предписания Роспотребнадзора

17:29 понедельник, 28 декабря 2020
В Крыму нашли предприятия общепита, нарушающих предписания Роспотребнадзора

фото © ria.ru

В Минпромполитики РК провели рейд по предприятиям общественного питания на предмет соблюдения требований Указа Главы Республики Крым и предписаний Роспотребнадзора.

Проверяющие охватили практически все муниципалитеты республики, больше всего проверок прошло в Симферополе (54), Ялте (24), Алуште (19), Белогорском (15) и Кировском (12) районах.

Из 196 объектов девять проверку не прошли, причем все нарушения зафиксированы в крымской столице.

Напомним, на прошлой неделе в Крыму ввели новые ограничения в новогодние праздники из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующие поправки внесены в указ главы республики Сергея Аксенова о повышенной готовности 24 декабря 2020 года. В частности, с 25 декабря по 15 января запретили официально работу фуд-кортов в торговых центрах, за исключением работы в формате на вынос и доставку.

Минпром Крыма совместно с представителями администраций городов и районов, муниципального контроля и правоохранительных органов продолжает мониторинг предприятий общественного питания и призывает к обязательному выполнению требований правительства республики.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки. За сутки по состоянию на утро 28 декабря в Севастополе был зарегистрирован 81 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Восемь крымчан умерли от коронавируса за сутки. Восемь человек с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Еще 343 крымчанина заразились коронавирусом. За 27 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 343 случая коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Проект новой инфекционной больницы в Крыму обойдется в 96 млн рублей. Власти Крыма определили подрядчика проведения проектно-изыскательских работ для строительства Республиканской инфекционной больницы.

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