В Крыму нашли предприятия общепита, нарушающих предписания Роспотребнадзора

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В Минпромполитики РК провели рейд по предприятиям общественного питания на предмет соблюдения требований Указа Главы Республики Крым и предписаний Роспотребнадзора.

Проверяющие охватили практически все муниципалитеты республики, больше всего проверок прошло в Симферополе (54), Ялте (24), Алуште (19), Белогорском (15) и Кировском (12) районах.

Из 196 объектов девять проверку не прошли, причем все нарушения зафиксированы в крымской столице.

Напомним, на прошлой неделе в Крыму ввели новые ограничения в новогодние праздники из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующие поправки внесены в указ главы республики Сергея Аксенова о повышенной готовности 24 декабря 2020 года. В частности, с 25 декабря по 15 января запретили официально работу фуд-кортов в торговых центрах, за исключением работы в формате на вынос и доставку.

Минпром Крыма совместно с представителями администраций городов и районов, муниципального контроля и правоохранительных органов продолжает мониторинг предприятий общественного питания и призывает к обязательному выполнению требований правительства республики.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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