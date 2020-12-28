В Херсонесе будут реставрировать Туманный колокол

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Символ древнего Херсонеса обновят за внебюджетные средства.

Севастопольский федеральный музей-заповедник «Херсонес Таврический» совместно с Фондом гуманитарных проектов «Моя история» проводит предпроектные работы для целей последующей реставрации Сигнального (Туманного) колокола. Об этом сообщила директор музейного комплекса Елена Морозова.

«Реставрационные работы планируется выполнить за счет внебюджетных источников финансирования», – говорится в ответе на запрос редакции за подписью Морозовой.

Источник в музее-заповеднике сообщил, что в рамках проекта реставрации планируют укрепить пилоны сооружения. Специально для создания будущей проектной документации специалистами проводились разведывательные мероприятия. Итоговая экспертиза должна быть опубликована на сайте Министерства культуры РФ.

Напомним, что в августе 2020 года Туманный колокол – символ древнего Херсонеса – отметил 242-летие.

На святую землю Херсонеса колокол впервые прибыл в 1803 году и стал символом не только знаменитого музея древности под открытым небом, но и самого Севастополя. Полвека спустя в годы Крымской войны колокол был пленен, похищен врагом, вывезен за пределы России во Францию. Вернуться домой ему было суждено только в 1913 году. По одной из версий, Херсонесский колокол был отлит из переплавленных турецких пушек.

В тексте использованы материалы: Форпост

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