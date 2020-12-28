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Происшествия

В Алупке ночью сгорел частный дом

09:14 понедельник, 28 декабря 2020
Ялта

Пожар в частном домовладении на Южном берегу Крыма ликвидировали сотрудники пожарно-спасательной службы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Сообщение о возгорании на улице Ученической в Алупке дежурный диспетчер получил в четвертом часу ночи. На место происшествия выехали три отделения пожарно-спасательных частей и два отряда ГУ МЧС. Прибыв на место, сотрудники пожарных службы установили, что пылает одноэтажный частный дом.

«В связи с тем, что существовала угроза распространения огня на примыкающие здания, было эвакуировано 5 человек», - отметили в пресс-службе спасательного ведомства.

Пожар удалось ликвидировать только спустя два часа, к шести часам утра. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Причину пожара в данный момент устанавливают специалисты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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