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Новый год в Крыму

Снег отменяется: синоптик рассказал, какой будет погода в Крыму на Новый год

06:41 понедельник, 28 декабря 2020
Снег отменяется: синоптик рассказал, какой будет погода в Крыму на Новый год

фото © ria.ru

В Крыму на Новый год не будет снегопада, сообщил специалист российского центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

«В новогоднюю ночь Крым окажется на стыке противостояния циклона и антициклона. Как ни крути, южная тяга ветров разнится – облачная с прояснениями погода, осадки маловероятны. В новогоднюю ночь в Крыму будет не прохладнее +2…+7 градусов. При таких условиях ни о каком снеге говорить не приходится», – отметил он.

Ранее синоптик сообщал, что в Крыму в ближайшие дни ожидается потепление и дожди.

28 декабря в Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°; днем +11…+13°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +10…+12°.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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