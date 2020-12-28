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В Крыму на Новый год не будет снегопада, сообщил специалист российского центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

«В новогоднюю ночь Крым окажется на стыке противостояния циклона и антициклона. Как ни крути, южная тяга ветров разнится – облачная с прояснениями погода, осадки маловероятны. В новогоднюю ночь в Крыму будет не прохладнее +2…+7 градусов. При таких условиях ни о каком снеге говорить не приходится», – отметил он.

Ранее синоптик сообщал, что в Крыму в ближайшие дни ожидается потепление и дожди.

28 декабря в Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°; днем +11…+13°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +10…+12°.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 27 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 27 декабря.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 26 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 26 декабря.

Какой погоды ждать на выходных в Крыму. В ближайшие выходные на полуострове ожидаются потепление и дожди.

На Крым надвигается шторм: экстренное предупреждение МЧС. В пятницу в Крыму ожидается сильный ветер с порывами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.