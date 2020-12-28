Новый год в Крыму
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Снег отменяется: синоптик рассказал, какой будет погода в Крыму на Новый год
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В Крыму на Новый год не будет снегопада, сообщил специалист российского центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».
«В новогоднюю ночь Крым окажется на стыке противостояния циклона и антициклона. Как ни крути, южная тяга ветров разнится – облачная с прояснениями погода, осадки маловероятны. В новогоднюю ночь в Крыму будет не прохладнее +2…+7 градусов. При таких условиях ни о каком снеге говорить не приходится», – отметил он.
Ранее синоптик сообщал, что в Крыму в ближайшие дни ожидается потепление и дожди.
28 декабря в Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°; днем +11…+13°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +10…+12°.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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