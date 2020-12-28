Сергей Жигунов попал в Ялтинский госпиталь с коронавирусом

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Советский и российский актер Сергей Жигунов заболел коронавирусом и попал в Ялтинский ковидный госпиталь.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни. Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но поскольку любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню», - сообщил он.

Актер также отметил высокую квалификацию медработников учреждения, где ему пришлось оказаться под Новый год.

«Прекрасные врачи работают в Ялтинском ковидном госпитале, развернутом на базе Ливадийской больницы, спасибо им, потому что неизвестно, чем бы закончилось. Будьте здоровы. С наступающим!», - заключил Жигунов.

Сергей Жигунов родился 2 января 1963 года в Ростове-на-Дону в актерской семье. Он известен ролями в фильмах «Гардемарины, вперед!», «Ричард Львиное Сердце», «Сердца трех», и многих других, а также ролью в популярном телесериале «Моя прекрасная няня».

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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