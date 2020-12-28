Коронавирус в Крыму
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Сергей Жигунов попал в Ялтинский госпиталь с коронавирусом
фото © mk.ru
Советский и российский актер Сергей Жигунов заболел коронавирусом и попал в Ялтинский ковидный госпиталь.
Об этом он написал на своей странице в Instagram.
«Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни. Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но поскольку любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню», - сообщил он.
Актер также отметил высокую квалификацию медработников учреждения, где ему пришлось оказаться под Новый год.
«Прекрасные врачи работают в Ялтинском ковидном госпитале, развернутом на базе Ливадийской больницы, спасибо им, потому что неизвестно, чем бы закончилось. Будьте здоровы. С наступающим!», - заключил Жигунов.
Сергей Жигунов родился 2 января 1963 года в Ростове-на-Дону в актерской семье. Он известен ролями в фильмах «Гардемарины, вперед!», «Ричард Львиное Сердце», «Сердца трех», и многих других, а также ролью в популярном телесериале «Моя прекрасная няня».
Ранее стало известно, что пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией, попала народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Ее состояние оценено как стабильное. В настоящее время пациентка подключена к аппарату неинвазивной вентиляции легких.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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