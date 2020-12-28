Происшествия
Рядом с ковидным госпиталем в Ялте загорелось здание
Заброшенное здание загорелось на территории Центрального военного санатория «Ялтинский» министерства обороны РФ.
Об этом сообщили в экстренных службах региона.
«Произошло загорание на территории неэксплуатируемого отдельно стоящего здания Центрального военного санатория министерства обороны «Ялтинский». Сведений о погибших или пострадавших не поступало», – сообщил собеседник агентства.
В МЧС информацию об инциденте подтвердили, не уточнив подробностей.
По предварительным данным, рядом с санаторием, на территории которого произошло возгорание, расположен мобильный ковидный госпиталь на 100 мест, оборудованный несколько дней назад специалистами министерства обороны. Сегодня госпиталь в Ялте принял первых пациентов.
В соответствии с поручением президента России Владимира Путина, министр обороны Сергей Шойгу дал указания по развертыванию двух госпиталей в Крыму. В ночь на 24 декабря в Симферополь из Ростова-на-Дону вылетел первый борт минобороны. Местами развертывания ковидных госпиталей определены территория нового медцентра имени Семашко в Симферополе и территория санатория минобороны в Ялте.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Алупке ночью сгорел частный дом. Пожар в частном домовладении на Южном берегу Крыма ликвидировали сотрудники пожарно-спасательной службы.
Ждать ли большого землетрясения в Крыму?. В последние месяцы в Черноморском регионе произошло несколько достаточно сильных землетрясений. «Трясло» Краснодарский край, Чечню, но самое большое число подземных толчков ощутила Турция.
Итоги недели в Крыму: 50 пожаров, 15 ДТП, семь погибших. За прошедшую неделю сотрудники МЧС РК спасли 11 человек.
В Керчи треснула 55-метровая копия Крымского моста. Несмотря на наличие трещин, инсталляцию не закрыли – она все еще доступна для пешеходов.
Сергей Жигунов попал в Ялтинский госпиталь с коронавирусом
Советский и российский актер Сергей Жигунов заболел коронавирусом и попал в Ялтинский ковидный госпиталь.
Крымский Салгир превращается в индийский Ганг фото
Нет, мертвых в реке не хоронят, по крайней мере, пока. Однако появились те, кто использует реку, скажем так, не по назначению.
Названы пять симптомов коронавируса, требующих срочно обратиться к врачу
Побочные явления самолечения врачи называют «ужасающими».
Эпидемия 2020: в Крыму ввели новые запреты
Аксенов внес изменения в свой Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».
24 декабря
Замминистра природы Крыма рассказал о своем «задержании»
Заместитель министра экологии и природных ресурсов РК Сергей Компанейцев не задержан и находится дома на больничном.