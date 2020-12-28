Рядом с ковидным госпиталем в Ялте загорелось здание

Заброшенное здание загорелось на территории Центрального военного санатория «Ялтинский» министерства обороны РФ.

Об этом сообщили в экстренных службах региона.

«Произошло загорание на территории неэксплуатируемого отдельно стоящего здания Центрального военного санатория министерства обороны «Ялтинский». Сведений о погибших или пострадавших не поступало», – сообщил собеседник агентства.

В МЧС информацию об инциденте подтвердили, не уточнив подробностей.

По предварительным данным, рядом с санаторием, на территории которого произошло возгорание, расположен мобильный ковидный госпиталь на 100 мест, оборудованный несколько дней назад специалистами министерства обороны. Сегодня госпиталь в Ялте принял первых пациентов.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина, министр обороны Сергей Шойгу дал указания по развертыванию двух госпиталей в Крыму. В ночь на 24 декабря в Симферополь из Ростова-на-Дону вылетел первый борт минобороны. Местами развертывания ковидных госпиталей определены территория нового медцентра имени Семашко в Симферополе и территория санатория минобороны в Ялте.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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