Власть
Российской блогерше запретили въезд в Украину из-за посещения Крыма
Российской блогерше, чье имя не разглашается, на три года запретили въезд на территорию Украины.
Поводом послужил визит девушки в Крым, сообщает Госпогранслужба страны.
Официальной причиной сотрудники ведомства назвали нарушение порядка въезда-выезда на «временно оккупированную территорию полуострова». Гражданка РФ отправилась назад в Турцию, откуда она ранее прилетела.
«Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» запретили въезд в Украину гражданину РФ», — сказано в сообщении на сайте службы.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе накрыли нелегальный корпоратив: начальник предприятия уволен. Гендиректор севастопольского ГУП «Центр эффективного использования собственности города» Алексей Вернигора уволен с должности после участия в корпоративе, проведение которых запрещено указом губернатора из-за коронавируса.
Крымчанина наказали исправительными работами за публикацию ролика общения с гаишником. Суд признал 36-летнего жителя Красноперекопска виновным в оскорблении сотрудника ГИБДД в соцсетях.
В России поймали двух крымских адвокатов с килограммом амфетамина. В Самаре задержали двух адвокатов Адвокатской палаты Крыма, у которых в машине было более одного килограмма амфетамина, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Симферополец ответит за регулярные избиения матери. Жительница Симферополя заявила в полицию, что ее регулярно избивает родной сын.
Названы пять симптомов коронавируса, требующих срочно обратиться к врачу
Побочные явления самолечения врачи называют «ужасающими».
Крымчане жалуются на блокировку доставленных из России банковских карт
Жители Севастополя жалуются на блокировку банковских карт, оформленных ими ранее на сайте российского онлайн-ритейлера Ozon.
Замминистра природы Крыма рассказал о своем «задержании»
Заместитель министра экологии и природных ресурсов РК Сергей Компанейцев не задержан и находится дома на больничном.
Эпидемия 2020: в Крыму ввели новые запреты
Аксенов внес изменения в свой Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».
24 декабря
В Крыму задержали замминистра и сотрудника ФСБ
22 часа назад
Ждать ли большого землетрясения в Крыму?
В последние месяцы в Черноморском регионе произошло несколько достаточно сильных землетрясений. «Трясло» Краснодарский край, Чечню, но самое большое число подземных толчков ощутила Турция.