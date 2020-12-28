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Власть

Российской блогерше запретили въезд в Украину из-за посещения Крыма

13:15 понедельник, 28 декабря 2020

Российской блогерше, чье имя не разглашается, на три года запретили въезд на территорию Украины.

Поводом послужил визит девушки в Крым, сообщает Госпогранслужба страны.

Официальной причиной сотрудники ведомства назвали нарушение порядка въезда-выезда на «временно оккупированную территорию полуострова». Гражданка РФ отправилась назад в Турцию, откуда она ранее прилетела.

«Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» запретили въезд в Украину гражданину РФ», — сказано в сообщении на сайте службы.

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