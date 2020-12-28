Общество
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 28 декабря
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 28 декабря.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами 100-500м), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман 100-500м), уровень опасности желтый. На южном побережье - туман (местами 100-500 м), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман 100-500м), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 12, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер юго-восточный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 91 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью около 8 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 14, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 88 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 11, ночью около 4 градусов. Ветер восточный 15 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 100 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью около 3 градусов. Ветер северо-восточный 26 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 100 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 12, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-восточный 30 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 99 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью около 3 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 97 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер восточный 31 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 99 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью около 5 градусов. Ветер восточный 19 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 94 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью около 5 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 96 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 8, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 9, в Ялте - 9 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 24, на Кипре - 21, в Одессе - 6, в Сочи - 13, в Турции - 20, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.
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