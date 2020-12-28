«Новая алхимия»: в Крыму хотят производить воду с помощью электротока

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Ученый-эколог из Екатеринбурга Иван Прохоров готов представить крымским властям альтернативный метод очистки воды, который обойдется в 3 раза дешевле известных опреснительных технологий.

Автор изобретения – директор ООО «Экоцентр Урала» и доктор экологического инжиниринга (степень международного стандарта ЮНЕСКО) – рассказал, что его метод основан на обработке воды электрическим током, но при этом имеет энергопотребление в 2-3 раза ниже, чем установка обратного осмоса.

«Есть распространенная технология очистки воды – ионообменные фильтры. В воде много сульфатов, магния и натрия. В таких случаях нужны два типа фильтров: катионный и анионный. Один забирает положительно заряженные частицы, другой – отрицательные. Но эта технология недостаточно эффективна, так как эти фильтры слишком большие, – рассказал Прохоров агентству. – Суть моей инновации в том, что я провожу электролиз воды перед этими фильтрами, тогда их эффективность на порядок возрастает».

Разработчик хочет назвать свой метод «Крымская технология».

Он уточнил, что сама установка достаточно компактна и ее энергопотребление значительно ниже, чем у стандартных методов опреснения воды – потребление электроэнергии при производительности в 10 кубометров в час составляет не более 1,5 кВт. А главное, по словам Прохорова, себестоимость его технологии значительно ниже.

«Для понимания, обратный осмос обходится примерно от 3 млн до 5 млн рублей за 1 кубометр в час производительности, моя установка – в пределах 600 тыс рублей за 1 кубометр в час производительности», – пояснил он.

Прохоров уточнил, что демонстрационная установка еще не полностью готова, но он планирует доделать ее в ближайшие полгода-год. Однако уже сейчас готов к диалогу с местными властями и специалистами и даже отправлял свое предложение администрации госпредприятия «Вода Крыма».

Ранее сообщалось, что из 50 миллиардов рублей, выделенных правительством РФ на решение проблемы вододефицита в Крыму, на опреснение планируется потратить 8,2 миллиарда рублей. На ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал опреснение «дорогим удовольствием» для Крыма.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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