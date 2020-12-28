Здоровье
Названы пять симптомов коронавируса, требующих срочно обратиться к врачу
фото © Новости Крыма
Побочные явления самолечения врачи называют «ужасающими».
Центр по контролю и профилактике заболеваний США опубликовал список симптомов коронавируса, при которых необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, пишет РИА Новости.
В этот список входят уже известные симптомы, такие как высокая температура, продолжительный кашель, потеря вкуса и обоняния.
Однако есть также и другие, более редкие признаки болезни, которые тоже требуют немедленно обратиться к врачу: затрудненное дыхание, посинение губ и лица, боль и сдавленность в груди, спутанное сознание и неспособность проснуться.
Эксперты также предостерегают от самолечения коронавируса. Без предписания врача ни в коем случае нельзя использовать стероиды и гормоны для лечения коронавируса.
Врач Александр Мясников предупредил, что коронавирусную пневмонию, которая часто возникает после заражения, не стоит лечить самостоятельно, так как прогнозы на выздоровление резко ухудшаются, а побочные явления такого лечения могут быть «просто ужасающими».
Анестезиолог-реаниматолог Алок Мишра, ранее работавший в «красной зоне», рассказал, что в реанимацию очень часто попадают люди, которые сами доводят себя до критического состояния, принимая огромные дозы антибиотиков и оттягивая госпитализацию.
Если у заболевшего два-три дня проявляются симптомы, ему нужно срочно обратиться к врачу. Мишра также утверждает, что если у человека нет проблем с сердцем или диабета, то он, скорее всего, перенесет болезнь легко и без риска для жизни.
В тексте использованы материалы: Форпост
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Названы пять симптомов коронавируса, требующих срочно обратиться к врачу
Побочные явления самолечения врачи называют «ужасающими».
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