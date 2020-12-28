Назван срок начала испытаний российского лекарства от COVID-19

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Клинические испытания лекарства для лечения больных COVID-19 на основе антител начнутся осенью 2021 года, сообщил руководитель исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее Гинцбург сообщил, что центр Гамалеи разрабатывает препарат от коронавирусной инфекции на основе антител.

«Осенью начнутся, я надеюсь, клинические испытания. Надеюсь, начнется первая-вторая фаза испытаний», – цитирует Гинцбурга РИА Новости.

По его словам, для получения антител, необходимых для изготовления препарата, используются различные технологии

«Они (антитела – ред.) немного с различными свойствами. Какое свойство будет лучше и какой препарат по какой технологии будет иметь преимущества, заранее никогда не скажешь. Единственное, что можно сказать: если делать серьезно и основательно, то надо сразу по нескольким технологиям разрабатывать этот препарат, что сейчас и делается», - рассказал Гинцбург.

Он добавил, что препарат «явно не будет дешевым» – его цена будет в разы дороже вакцины.

Центр Гамалеи создал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса, которая получила название «Спутник V». Препарат разработан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.

Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. Эффективность вакцины «Спутник V» оценивается более чем в 90%, причем против тяжелых случаев COVID-19 этот показатель достиг ста процентов. В начале декабря в России стартовала гражданская вакцинация от коронавируса. Пока что сделать прививку могут сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины, а также работники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и сотрудники средств массовой информации. По мере поступления препарата список категорий граждан будут расширять.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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