Крымский Салгир превращается в индийский Ганг

фото © Форпост

Нет, мертвых в реке не хоронят, по крайней мере, пока. Однако появились те, кто использует реку, скажем так, не по назначению.

В центре крымской столицы Симферополя неизвестный мужчина решил поплавать в реке Малый Салгир. Смельчака не смутили ни зима, ни сомнительное качество воды.

Фото плавающего мужчины опубликовали крымские ТГ-каналы.

Автор сообщения написал, что таким образом жители крымской столицы тренируют чувство юмора, которое крымчанам присуще, несмотря ни на что.

«Скоро вообще как индусы будем стирать в Салгире», — добавил автор.

И это при том, что, как ранее сообщал ForPost, показатель фекального загрязнения Салгира, что протекает через столицу Крыма, превышен в тысячу раз.

Кроме того, в соцсети «ВКонтакте» появились фото рыбаков на берегу Малого Салгира. В местах, где почти не осталось воды, мужчины пытаются выловить хоть каких-то речных обитателей.

Пользователи сети не увидели в рыбалке ничего зазорного, отметив, что лучше наслаждаться свежим воздухом, чем «пить в гараже» или «выносить мозг жене».

Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии С.И.Георгиевского Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Ирина Сухарева сообщила, что купание в Салгире чревато негативными последствиями для здоровья.

«Это категорически неприемлемо. В Салгире вода загрязнена. К примеру, в Гагаринском парке идет застой воды — она там пенистая и непрозрачная. И написано же везде, что купаться нельзя», — отметила медик.

А вот с рыбалкой дела обстоят немного иначе. Ирина Сухарева не увидела в этом ничего плохого и вредного. По ее словам, рыбачат мужчины только ради спортивного интереса. Выловленную добычу в пищу, естественно, не употребляют.

«Сама не раз наблюдала за рыбаками. Что выловят, сразу отдают котам», — рассказала наша собеседница.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым и Севастополь оказались в хвосте экологического рейтинга России. В национальном экологическом рейтинге регионов России по итогам осени 2020 года Республика Крым заняла 67-е место из 85, Севастополь – 78-е место.

Живущие у берегов Крыма дельфины болеют оспой. В Черном море дельфины болеют оспой – такие выводы сделали эксперты.

Крымский ученый заявил об угрозе малого ледникового периода. Низкая активность Солнца может привести к малому ледниковому периоду.

Ученые Крыма поддержали идею добычи пресной воды из-под Азовского моря. Добыча пресной воды из-под Азовского моря возможна после детальных исследований.