Крымчане жалуются на блокировку доставленных из России банковских карт

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Жители Севастополя жалуются на блокировку банковских карт, оформленных ими ранее на сайте российского онлайн-ритейлера Ozon.

По словам горожан, блокировка карт началась две недели назад. До этого севастопольцы в течение нескольких месяцев свободно заказывали, пополняли и рассчитывались данными картами. Тем временем другие жители Севастополя и ряда городов Крыма сообщают, что карты по-прежнему работают.

Во второй половине декабря житель Севастополя Ярослав Кудрявцев (фамилия нашего собеседника изменена по его просьбе) несколько раз пытался пополнить Ozon.Card – банковскую карту, оформленную двумя месяцами ранее на сайте российского онлайн-магазина Ozon. Однако ни одна из предпринятых попыток не увенчалась успехом.

Пополнять карту он пытался и со счета банка РНКБ, и с карты российского Тинькофф-банка. Ту же операцию он попробовал повторить на следующий день, но приложение Ozon.Card, установленное на смартфоне, «по-прежнему выдавало ошибку».

Ярослав пользуется услугами онлайн-магазина Ozon уже больше пяти лет. Когда в 2014 году украинский интернет-магазин Rozetka прекратил доставлять посылки на территорию полуострова, Алексей «переключился» на Ozon.

В начале 2019 года российская компания начала выпускать неименные банковские карты международной платежной системы Mastercard. Эмитентом карты является российская компания РНКО «Платежный центр», работающая под брендом «Золотая корона».

Поначалу, вспоминает севастополец, заказать ее доставку в город было невозможно – в соответствующем разделе на сайте предлагалось выбрать другой удобный для получения регион России, утверждает Ярослав Кудрявцев.

Однако в середине осени 2020 года Ярослав в очередной раз попробовал оформить карту. После проверки указанных на сайте интернет-магазина персональных данных заявка была одобрена. Карту доставили в коробке с другими товарами с сайта.

«Для меня как для человека, который заказывает что-то по несколько раз в неделю, Ozon.Card – это, прежде всего, хорошая программа лояльности, – рассказал севастополец. – На многие товары из тех, что приобретаю я, при оплате через карту Ozon действуют хорошие скидки. Поэтому я оформлял карту не просто ради забавы, а по необходимости».

После того как Ярославу так и не удалось пополнить карту, он написал письмо в службу поддержки Ozon. В ответе ему сообщили, что функция пополнения карты для него больше недоступна – он сможет лишь потратить имеющийся на счету остаток денежных средств. По какой причине было принято такое решение, в службе поддержки не сказали.

Несколько других жителей Севастополя сообщили, что их карты и вовсе были заблокированы, однако у них на счетах в тот момент отсутствовали денежные средства.

Севастопольцы рассказали, что им пришло СМС-сообщение, в котором указывалось, что карта заблокирована на основании нарушения договора оферты, который заключался между получателем карты и ее эмитентом – компанией РНКО «Платежный центр». В чем именно заключалось нарушение, ни одному из крымчан, не объяснили.

В середине декабря материал о доставке банковской карты системы Mastercard на территорию полуострова был опубликован на сайте Русской службы Би-би-си.

В тексте подробно описывалось, как крымчане оформляли карты на сайте интернет-магазина Ozon, после чего партнеры ритейлера, работающие в Крыму, доставляли эти карты на территорию полуострова. Получить их можно было в пунктах выдачи заказов, которые также администрируются партнерами российской компании.

Для оформления карты крымчанину необходимо было указать свои паспортные данные, СНИЛС (российский страховой номер индивидуального лицевого счета), ИНН (российский идентификационный номер налогоплательщика) и номер страхового полиса. Именно эти данные проходят проверку после подачи заявки на выпуск банковской карты.

Журналисты Би-би-си опубликовали сразу несколько фотографий, в том числе самой карты и картонной упаковки, в которой она была доставлена. Эти данные журналистам передали двое крымчан, говорится в тексте.

Кроме того, незадолго до публикации материала российский интернет-магазин Ozon провел успешное IPO на американской бирже NASDAQ. В компании заявили, что смогли привлечь инвестиции на совокупную сумму в 990 миллионов долларов.

В проспекте эмиссии, выпущенном накануне старта IPO, в разделе «Риски» компания указывала, что сотрудничает с рядом партнеров, которые доставляют товары, оформленные на сайте Ozon, в Крым и Севастополь. При этом выручка, которую приносят компании заказы, оформленные в Крыму, не является значительной и составляет менее 1% от общего оборота.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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