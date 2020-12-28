Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Восемь крымчан умерли от коронавируса за сутки ● Еще 343 крымчанина заразились коронавирусом ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка ● В Крыму каждый день умирает ровно по восемь больных коронавирусом ● Крыму пообещали всего 84 тысячи доз вакцины «Спутник V»
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки
За сутки по состоянию на утро 28 декабря в Севастополе был зарегистрирован 81 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
Известно, что среди заболевших есть трехлетний ребенок и 86-летний пенсионер. Также за сутки 27 пациентов были выписаны после выздоровления.
«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 6509 человек. В настоящий момент выздоровели 6024 человека, 223 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 197 человек, в отделении для лечения пациентов, болеющих в легкой форме, – 190», – подсчитали в правительстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Еще 343 крымчанина заразились коронавирусом. За 27 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 343 случая коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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