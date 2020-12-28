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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

10:42 понедельник, 28 декабря 2020
Севастополь

За сутки по состоянию на утро 28 декабря в Севастополе был зарегистрирован 81 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Известно, что среди заболевших есть трехлетний ребенок и 86-летний пенсионер. Также за сутки 27 пациентов были выписаны после выздоровления.

«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 6509 человек. В настоящий момент выздоровели 6024 человека, 223 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 197 человек, в отделении для лечения пациентов, болеющих в легкой форме, – 190», – подсчитали в правительстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Еще 343 крымчанина заразились коронавирусом. За 27 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 343 случая коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Проект новой инфекционной больницы в Крыму обойдется в 96 млн рублей. Власти Крыма определили подрядчика проведения проектно-изыскательских работ для строительства Республиканской инфекционной больницы.

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка. За истекшие сутки в Севастополе зарегистрировано 85 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, трое скончались.

В Крыму каждый день умирает ровно по восемь больных коронавирусом. За истекшие сутки от коронавируса в Крыму умерло восемь человек.

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