Канатная дорога на Ай-Петри возобновит работу к новогодним праздникам

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Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри возобновит работу с 30 декабря.

Об этом сообщается на официальном сайте компании-собственника дороги ООО «Стартинвест».

«С 30 декабря канатная дорога возобновляет перевозку пассажиров. На канатной дороге действует обязательный масочный режим, – говорится в сообщении.

Также в компании напоминают пассажирам, что канатная дорога является «метеозависимым транспортом» и работает по фактической погоде, поэтому перед поездкой следует уточнить информацию о ее работе на сайте или по телефону.

Стоимость проезда в одну сторону для взрослого пассажира составляет 400 рублей, для ребенка – 250 рублей.

Также на странице канатной дороги в соцсети Facebook сообщается, что ее уже украсили к новогодним праздникам. «В этом году наших пассажиров на средней станции «Сосновый бор» будет встречать олененок и дарить всем праздничное настроение», – говорится в сообщении.

Канатная дорога на гору Ай-Петри с 12 ноября приостановила перевозку пассажиров для проведения ежегодных профилактических работ и подготовки к приему туристов в зимнее время.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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