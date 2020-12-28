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Канатная дорога на Ай-Петри возобновит работу к новогодним праздникам
фото © Новости Крыма
Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри возобновит работу с 30 декабря.
Об этом сообщается на официальном сайте компании-собственника дороги ООО «Стартинвест».
«С 30 декабря канатная дорога возобновляет перевозку пассажиров. На канатной дороге действует обязательный масочный режим, – говорится в сообщении.
Также в компании напоминают пассажирам, что канатная дорога является «метеозависимым транспортом» и работает по фактической погоде, поэтому перед поездкой следует уточнить информацию о ее работе на сайте или по телефону.
Стоимость проезда в одну сторону для взрослого пассажира составляет 400 рублей, для ребенка – 250 рублей.
Также на странице канатной дороги в соцсети Facebook сообщается, что ее уже украсили к новогодним праздникам. «В этом году наших пассажиров на средней станции «Сосновый бор» будет встречать олененок и дарить всем праздничное настроение», – говорится в сообщении.
Канатная дорога на гору Ай-Петри с 12 ноября приостановила перевозку пассажиров для проведения ежегодных профилактических работ и подготовки к приему туристов в зимнее время.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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Канатная дорога на Ай-Петри возобновит работу к новогодним праздникам
Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри возобновит работу с 30 декабря.
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