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Новый год в Крыму

Как будет ходить общественный транспорт в Симферополе на Новый год

11:12 понедельник, 28 декабря 2020
Как будет ходить общественный транспорт в Симферополе на Новый год

фото © Российская газета

В администрации крымской столицы определились с графиком движения транспорта в новогоднюю ночь – троллейбусы и автобусы будут ходить допоздна.

Так, в новогоднюю ночь с 31 на 1 января и в рождественскую ночь с 6 на 7 января общественный транспорта в Симферополе будет ходить до 2 часов ночи.

— В связи с празднованием Нового года и Рождества, а также с целью недопущения скопления людей в центре города в период распространения коронавирусной инфекции, троллейбусы и автобусы будут осуществлять работу до 02:00, чтобы развести жителей и гостей крымской столицы по домам, – рассказала начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Волкова.

Также в пресс-службе отметили, что в вечернее и ночное время на городских троллейбусных и автобусных маршрутах будет задействовано не менее 30% подвижного состава.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В новогоднюю ночь общественный транспорт в Севастополе будет. Ранее появилась информация, что топики и троллейбусы будут работать по-карантинному.

В Симферополе обещают построить развязку над дорогой на Николаевку. Транспортную развязку над дорогой, ведущей в курортный поселок Николаевка, построят на западе Симферополя за 719 млн рублей.

С 1 января в Крыму подорожает проезд в маршрутках. С 1 января в Крыму начинают действовать дифференцированные тарифы на проезд в общественном транспорте.

В Севастополе городской транспорт на Новый год отменен. В праздники «Севэлектроавтотранс» работает по-карантинному.

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