Новый год в Крыму
Развитие сюжета: Снег отменяется: синоптик рассказал, какой будет погода в Крыму на Новый год ● В Севастополе городской транспорт на Новый год отменен ● Новогодний стол разорит жителей Крыма ● Власти Крыма утвердили правила отдыха на новогодние праздники ● Эпидемия не помеха: на Новый год в Ялте ждут около 80 тысяч туристов
Как будет ходить общественный транспорт в Симферополе на Новый год
фото © Российская газета
В администрации крымской столицы определились с графиком движения транспорта в новогоднюю ночь – троллейбусы и автобусы будут ходить допоздна.
Так, в новогоднюю ночь с 31 на 1 января и в рождественскую ночь с 6 на 7 января общественный транспорта в Симферополе будет ходить до 2 часов ночи.
— В связи с празднованием Нового года и Рождества, а также с целью недопущения скопления людей в центре города в период распространения коронавирусной инфекции, троллейбусы и автобусы будут осуществлять работу до 02:00, чтобы развести жителей и гостей крымской столицы по домам, – рассказала начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Волкова.
Также в пресс-службе отметили, что в вечернее и ночное время на городских троллейбусных и автобусных маршрутах будет задействовано не менее 30% подвижного состава.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В новогоднюю ночь общественный транспорт в Севастополе будет. Ранее появилась информация, что топики и троллейбусы будут работать по-карантинному.
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