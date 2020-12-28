Как будет ходить общественный транспорт в Симферополе на Новый год

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В администрации крымской столицы определились с графиком движения транспорта в новогоднюю ночь – троллейбусы и автобусы будут ходить допоздна.

Так, в новогоднюю ночь с 31 на 1 января и в рождественскую ночь с 6 на 7 января общественный транспорта в Симферополе будет ходить до 2 часов ночи.

— В связи с празднованием Нового года и Рождества, а также с целью недопущения скопления людей в центре города в период распространения коронавирусной инфекции, троллейбусы и автобусы будут осуществлять работу до 02:00, чтобы развести жителей и гостей крымской столицы по домам, – рассказала начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Волкова.

Также в пресс-службе отметили, что в вечернее и ночное время на городских троллейбусных и автобусных маршрутах будет задействовано не менее 30% подвижного состава.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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