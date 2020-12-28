Итоги недели в Крыму: 50 пожаров, 15 ДТП, семь погибших

За прошедшую неделю сотрудники МЧС РК спасли 11 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Кроме того, за неделю спасатели 15 раз оказывали помощь при ДТП.

«За отчетный период было ликвидировано 49 пожаров, из них 16 - это возгорания сухой растительности и мусора. В результате ДТП оказана помощь 11 пострадавшим, еще 7 получили травмы, несовместимые с жизнью», - сообщил глава МЧС РК Сергей Шахов.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Красногвардейском районе. Отмечалось, что водитель по неустановленным причинам выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево.

25 декабря на московской трассе произошло трагическое ДТП с участием трех машин, в результате которого погибли три человека. А 23 декабря спасателям пришлось «вырезать» женщину из авто после аварии на втором километре трассы «Симферополь – Евпатория». Женщина получила травмы и была передана сотрудникам скорой помощи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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