Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сергей Жигунов попал в Ялтинский госпиталь с коронавирусом ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки ● Восемь крымчан умерли от коронавируса за сутки ● Еще 343 крымчанина заразились коронавирусом ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка
Госпиталь на стадионе в Ялте начал принимать больных COVID-19
фото © inforos.ru
В Минобороны России утверждают, что мобильный госпиталь, который на прошлой неделе военные развернули в Ялте, начал принимать на лечение больных коронавирусной инфекцией.
Информация об этом появилась утром 28 декабря.
«Все поступившие граждане были осмотрены квалифицированными медицинскими специалистами и продолжат получать всю необходимую медицинскую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях мобильного госпиталя. Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под постоянным наблюдением квалифицированных военных медиков», – сказано в сообщении.
Количество принятых пациентов в ведомстве не уточняется.
На прошлой неделе медицинский отряд Черноморского флота России приступил к развертыванию мобильного госпиталя для больных коронавирусом в Ялте. Такое поручение до этого дал российский президент Владимир Путин. Аналогичный госпиталь военные также развернули в Симферополе.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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