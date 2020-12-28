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Коронавирус в Крыму

Госпиталь на стадионе в Ялте начал принимать больных COVID-19

16:03 понедельник, 28 декабря 2020
Ялта
Госпиталь на стадионе в Ялте начал принимать больных COVID-19

фото © inforos.ru

В Минобороны России утверждают, что мобильный госпиталь, который на прошлой неделе военные развернули в Ялте, начал принимать на лечение больных коронавирусной инфекцией.

Информация об этом появилась утром 28 декабря.

«Все поступившие граждане были осмотрены квалифицированными медицинскими специалистами и продолжат получать всю необходимую медицинскую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях мобильного госпиталя. Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под постоянным наблюдением квалифицированных военных медиков», – сказано в сообщении.

Количество принятых пациентов в ведомстве не уточняется.

На прошлой неделе медицинский отряд Черноморского флота России приступил к развертыванию мобильного госпиталя для больных коронавирусом в Ялте. Такое поручение до этого дал российский президент Владимир Путин. Аналогичный госпиталь военные также развернули в Симферополе.​

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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