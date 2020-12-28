Эксперт предрек криптовалюте скорое и сильное падение

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Биткоин вырос в стоимости на волне ажиотажного спроса, его падения следует ожидать если не до конца этого года, то в первый месяц следующего.

Такое мнение высказал кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев.

Ранее стало известно, что всего за сутки стоимость биткоина дважды побила исторический максимум, побив к вечеру 26 декабря отметку в 26 тыс. долларов, а к утру воскресенья он торговался на уровне 26,7 тыс. долларов. По информации криптовалютной биржи Coindesk, всего за неделю криптовалюта прибавила 10% стоимости.

«Как вырос, так и откатится», - кратко сообщил Беляев и пояснил, что любая криптовалюта, выпускаемая частным образом (без участия и контроля государства, - ред.) – «чисто спекулятивный актив, который не подкреплен ничем, кроме взаимного доверия владельцев и инвесторов данного криптоактива».

Эксперт обратил внимание, что рост этого актива приходится на периоды неуверенности в ситуации и нестабильности мировой экономики. А коронавирус как раз и создает такие обстоятельства. В результате инвесторы пытаются вложить активы в криптовалюту, с целью их сохранить или приумножить.

«Ценные бумаги не показывают сейчас стабильного роста, золото, долго являвшееся «тихой гаванью» также просело в цене, не доказав своей безусловной надежности с точки зрения цены. Поэтому инвесторы пытаются уйти в биткоин и сохранить деньги там», - пояснил происходящее эксперт. При этом он предостерег от поспешных шагов, так как биткоин обладает свойством, схожим с самораскручивающейся спиралью.

«Стоит ему начать движение наверх, тут же начинается ажиотажный спрос, который еще более подталкивает рост стоимости. Но мы понимаем, что такой спрос, особенно на не имеющий никакого реального или товарного основания актив, после достижения максимума начинает резкое снижение, которое правильнее назвать «обвалом», - подытожил эксперт.

Собеседник подчеркнул, что «чем быстрее растет криптовалюта, тем сильнее будет падение». И предрек биткоину снижение стоимости до половины его настоящего значения если не к концу этого года, то уже в первый месяц следующего.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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