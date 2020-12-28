Экс-депутат Рады назвал главу МИД Украины «придурью» из-за Крыма

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко в своем Telegram-канале заявил, что перекрытие Северо-Крымского канала нанесло вред самим украинцам.

Также он раскритиковал позицию украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, назвав его «придурью». По мнению экс-депутата, Киев сейчас наносит вред своим же гражданам. Он утверждает, что перекрыв Северо-Крымский канал, Украина в первую очередь «разорила херсонских фермеров». Теперь людям придется платить «бешеные деньги за воду».

Ранее Москва объявила о привлечении международной компании для опреснения воды на территории Крыма. В ответ глава МИД Украины Кулеба заявил, что киевская власть намерена помешать реализации проекта.

До этого спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что властям Украины не удасться лишить крымчан воды, заблокировав работу подрядчика, который займется строительством опреснителей.

В тексте использованы материалы: МК

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