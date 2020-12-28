Двести севастопольцев могут остаться без работы

380 крымчан, половина которых – севастопольцы, могут оказаться на улице из-за поглощения банком РНКБ Севастопольского морского банка (СМБ).

Часть отделений Севастопольского морского банка уже закрыта, остальные планируется закрыть в течение 2021 года, сообщили представители банка.

Сейчас коллектив находящегося под санацией банка находится в простое, получая ? оклада. 30 человек уже получили уведомление о сокращении.

В тревоге за свое будущее они обратились к севастопольким властям и к президенту России Владимиру Путину.

Напомним: в январе 2020 года Центробанк принял решение о поддержке АО «Севастопольский Морской банк» для предупреждения его банкротства. В качестве инвестора был привлечен банк РНКБ, а управление взяла на себя госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Осенью 2020 года стало известно о слиянии банков и сокращении сети отделений СМБ. Основной акционер СМБ Александр Анненков обвинил в возникших у банка проблемах руководство Банка России.

Экс-председатель правления Севастопольского морского банка Татьяна Герасимова дважды обращалась в правительство Севастополя: первый раз с вопросом о перспективах вкладчиков, второй – о судьбе коллектива. В ответе от имени вице-губернатора Марии Литовко ее успокоили, что РНКБ подтвердил намерение действовать в рамках закона.

«Заявлена готовность продолжить трудовые отношения с сотрудниками АО «Севастопольский Морской банк», обладающими высокой квалификацией и профессиональным опытом. В отношении специалистов с недостаточным опытом работы заявлена готовность организовать квалификационные мероприятия», — говорится в нем.

Так же там сообщается: реорганизовать банк без негативных последствий для социальной сферы Севастополя – высокоприоритетная задача РНКБ. С этой целью проводятся собеседования, анкетирования и тестирования, по итогам которых ряд специалистов уже согласованы для работы в РНКБ.

«Правительством Севастополя в рамках установленных полномочий будет продолжена работа по предупреждению негативного влияния реорганизации АО «Севастопольский Морской банк» на социально-экономическое развитие региона», – сказано в ответе, датированном 11 декабря.

Еще одно письмо коллектив банка направил губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву. Подписавшие его настаивали: вопреки заявлению РНКБ о намерении выстраивать дальнейшие взаимоотношения с сотрудниками СМБ, «в действительности происходит прямо противоположное».

«Большинству сотрудников предложено перейти в РНКБ на позицию администратора зала, куда берут вчерашних студентов без опыта работы в банках. Это пощечина для кадров с большим стажем. Кто-то вынужден согласиться, кто-то увольняется в надежде найти лучшее. Многим сотрудникам, в том числе управленцам, предложено перейти на вакансию уборщицы или специалиста по информационной безопасности (где требуются специальные технические знания). При этом правительству Севастополя докладывают о „намерении выстраивать дальнейшее взаимодействие с коллективом АО «СМБ», – рассказала экс-председатель правления Севастопольского морского банка Татьяна Герасимова.

Перед пресс-конференцией Владимира Путина сотрудники банка отправили свои обращения и президенту страны. В них говорилось о принудительном закрытии прибыльного Севастопольского морского банка и о неполноценности банковской сферы в Крыму, что (в том числе) делает крайне сложным трудоустройство уволенных людей.

В РНКБ не ответили на вопрос о кадровой численности севастопольского отделения поглощаемого банка, о количестве уже получивших уведомление и о предложениях занять нижестоящую должность.

«Представители банка РНКБ провели несколько встреч с работниками СМБ на предмет дальнейшего трудоустройства на имеющиеся в РНКБ вакансии. Все кадровые процедуры в отношении работников СМБ проводятся строго в рамках трудового законодательства», – сообщили там.

В тексте использованы материалы: Форпост

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