Аэропорт Крыма впервые с 2015-го года обслужил менее пяти млн пассажиров

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В декабре пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 22%.

Пассажиропоток аэропорта Симферополя в 2020 году в сравнении с прошлогодним показателем сократился на 10%, авиаузел обслужил 4,5 млн человек. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин.

С 2015 года у аэропорта самая широкая маршрутная сеть в России на внутренних воздушных линиях в летний период. Аэропорт ежегодно обслуживал более 5 млн пассажиров.

«По состоянию на середину декабря 2020 года аэропорт Симферополь обслужил 4,5 млн пассажиров. Это на 500 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года», - сказал Плаксин.

Гендиректор уточнил, что в декабре также наблюдается тенденция к снижению авиаперевозок. «За первые две недели месяца пассажиропоток в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократился на 22%. Уменьшение пассажиропотока мы связываем с эпидемией COVID-19», - отметил Плаксин.

Этот год для аэропорта Симферополь, как и для всей авиаотрасли страны, выдался непростым, говорит Плаксин. «Из-за эпидемии COVID-19 весной произошло резкое падение пассажиропотока, с марта по июнь аэропорт недосчитался более 1 млн пассажиров. В апреле и мае принимал в среднем менее 10 рейсов в сутки. Были дни, когда обслуживалось меньше 500 человек», - сообщил он.

По словам гендиректора аэропорта, резкое падение авиаперевозок прямым образом отразилось на доходах предприятия, которые существенно сократились. Также он отметил, что пандемия внесла существенные изменения в повседневную работу аэропорта, некоторые из принятых мер довольно дорогостоящие.

«На территории аэровокзального комплекса в постоянном режиме реализуются профилактические мероприятия, направленные против заноса и распространения COVID-19. Это измерение температуры всем прибывающим пассажирам, посетителям терминала и сотрудникам, усиленная уборка всех помещений с применением дезинфицирующих средств, установка в терминале диспенсеров с антисептиками. В терминале действует масочный режим - посетители без средств индивидуальной защиты органов дыхания в здание аэровокзала не допускаются и не обслуживаются. Весь персонал в необходимом количестве обеспечен санитайзерами, средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, респираторами», - рассказал руководитель авиаузла.

В аэропорту во время пандемии международную зону открыли для обслуживания внутренних рейсов. «Эта зона уже полностью оснащена всем необходимым оборудованием. Ее запуск позволил оперативно задействовать стационарные тепловизоры, которые здесь находились, и осуществлять потоковое измерение температуры прибывающих пассажиров без малейшей их задержки», - сообщил гендиректор.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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