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Власть

Власти Севастополя вынесли на общественное обсуждение проект оперного театра

12:38 воскресенье, 27 декабря 2020
Севастополь

В Севастополе вынесли на общественное обсуждение проекты Театра оперы и балета и Академиии хореографии.

Об этом сообщили в российском правительстве города.

Отмечается, что культурный кластер планируется построить на мысе Хрустальный, на территории от Карантинной бухты до Артиллерийской бухты. Площадь застройки – порядка 50 гектаров.

По данным властей, Театр оперы и балета, который планируется построить к 2023 году, будет вмещать 1100 зрителей. Его площадь составит более 62 тысяч квадратных метров.

Академия хореографии будет рассчитана на 250 учеников и состоит из образовательного блока и кампуса. В здании планируется строительство бассейна, зрительного, хореографического и спортивного залов. Также проект предусматривает строительство общежития и интерната для учащихся, административных и технических помещений, отмечают в правительстве Севастополя.

По данным властей, свои предложения и замечания севастопольцы могут присылать до 7 января.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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