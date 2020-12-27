В Севастополе тоже хотят построить установку по опреснению морской воды

Власти Севастополя настаивают на включении в федеральную целевую программу социально-экономического развития региона проекта по строительству опреснительной установки для питьевого водоснабжения города.

Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на сессии законодательного собрания.

«Должно на этой неделе окончательно быть принято решение о включении в федеральную целевую программу строительства опреснительной установки в Севастополе. Соответствующие технологии есть», – сказал глава города.

По словам Развожаева, данный вопрос долго обсуждался, но его решение поможет наладить стабильное водоснабжение Севастополя, независимо от наполняемости местных водохранилищ.

«С учетом водного дефицита строительство опреснительной установки на 20 тысяч кубометров в сутки – это важное решение. Я настаиваю на его реализации, чтобы обеспечить безусловную стабильность водообеспечения города», – заявил градоначальник.

Развожаев также заверил, в случае реализации данного проекта экология региона не пострадает.

«Вместе с инженерами прорабатываем вариант, чтобы тот рассол, который будет вырабатываться при опреснении, попадал в глубоководный выпуск канализационно-очистных сооружений и размешивался. По сути, в море будет попадать не рассол, а очищенная вода, смешанная с рассолом, что практически исключит потери для экологии», – пояснил губернатор.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в январе планируется начать строительство опреснительных установок в Ялте и селе Фрунзе Сакского района (для нужд Симферополя). Срок реализации проекта – от 14 до 16 месяцев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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