Власть
В Крыму задержали замминистра и сотрудника ФСБ
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В Крыму задержали заместителя республиканского министра экологии и природных ресурсов Сергея Компанейцева и сотрудника УФСБ по РК Республики Крым Антон Калиниченко.
Об этом сообщает «Первый Севастопольский». Ранее подобная информация появилась в telegram-каналах.
По версии следствия, они, пользуясь служебным положением, создавали препятствия для ведения бизнеса, а потом через посредника требовали у предпринимателей крупные суммы.
Задержанным инкриминируется вымогательство на в размере 38 млн рублей.
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