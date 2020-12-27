В Крыму каждый день умирает ровно по восемь больных коронавирусом

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За истекшие сутки от коронавируса в Крыму умерло восемь человек.

Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.

Общее число умерших от коронавируса в Крыму составило 475 человек.

В Крыму за истекшие сутки коронавирус подтвердился у 350 человек. Выздоровело за сутки 365 человек, за весь период пандемии – 18 738 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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