Коронавирус в Крыму
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В Крыму каждый день умирает ровно по восемь больных коронавирусом
фото © Новости Крыма
За истекшие сутки от коронавируса в Крыму умерло восемь человек.
Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.
Общее число умерших от коронавируса в Крыму составило 475 человек.
В Крыму за истекшие сутки коронавирус подтвердился у 350 человек. Выздоровело за сутки 365 человек, за весь период пандемии – 18 738 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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