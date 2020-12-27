Происшествия
В Керчи треснула 55-метровая копия Крымского моста
фото © Крым.реалии
Несмотря на наличие трещин, инсталляцию не закрыли – она все еще доступна для пешеходов.
В Крыму треснула миниатюрная копия Крымского моста, установленного в Комсомольском парке города Керчь.
Указано, что несмотря на наличие трещин, инсталляцию не закрыли – она все еще доступна для пешеходов.
«Первые трещины появились на объекте в начале осени 2020 года. Глава администрации Керчи Сергей Бороздин утверждал, что ремонтные работы выполнит фирма ООО Стройгарант, которая монтировала этот объект», – говорится в сообщении.
Теперь под копией моста видны следы штукатурных работ, однако на конструкции до сих пор есть разрывы и продольные трещины.
Копия Крымского моста длиной 55 метров и весом 2,5 тонны была установлена в керченском парке осенью 2019 года, местные власти заявляли, что объект будет привлекать туристов и служить «точкой притяжения» людей.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В России подполковник полиции сыграл с любовницей в русскую рулетку и погиб. Три месяца назад он уволился из полиции, а месяц назад устроился в частное охранное предприятие.
С главной елки Керчи ветром сдуло верхушку. Керченская елка не справилась с погодой и уронила свое главное украшение - звезду.
Три человека погибли в ДТП на трассе в Крыму. В Крыму в ДТП с участие трех авто погибли три человека.
В горах Крыма внедорожник с ребенком сорвался с обрыва. Шокирующие кадры засняли очевидцы.
В Керчи треснула 55-метровая копия Крымского моста фото
Несмотря на наличие трещин, инсталляцию не закрыли – она все еще доступна для пешеходов.
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка
За истекшие сутки в Севастополе зарегистрировано 85 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, трое скончались.
В Крыму каждый день умирает ровно по восемь больных коронавирусом
За истекшие сутки от коронавируса в Крыму умерло восемь человек.
Эпидемия 2020: в Крыму ввели новые запреты
Аксенов внес изменения в свой Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».
24 декабря
Ученый спрогнозировал сильные землетрясения по всей планете
В ближайшие два десятилетия на всех континентах планеты участятся землетрясения.