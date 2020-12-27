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Происшествия

В Керчи треснула 55-метровая копия Крымского моста

15:15 воскресенье, 27 декабря 2020
Керчь
В Керчи треснула 55-метровая копия Крымского моста

фото © Крым.реалии

Несмотря на наличие трещин, инсталляцию не закрыли – она ​​все еще доступна для пешеходов.

В Крыму треснула миниатюрная копия Крымского моста, установленного в Комсомольском парке города Керчь.

Указано, что несмотря на наличие трещин, инсталляцию не закрыли – она ​​все еще доступна для пешеходов.

«Первые трещины появились на объекте в начале осени 2020 года. Глава администрации Керчи Сергей Бороздин утверждал, что ремонтные работы выполнит фирма ООО Стройгарант, которая монтировала этот объект», – говорится в сообщении.

Теперь под копией моста видны следы штукатурных работ, однако на конструкции до сих пор есть разрывы и продольные трещины.

Копия Крымского моста длиной 55 метров и весом 2,5 тонны была установлена ​​в керченском парке осенью 2019 года, местные власти заявляли, что объект будет привлекать туристов и служить «точкой притяжения» людей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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В Керчи треснула 55-метровая копия Крымского моста

В Керчи треснула 55-метровая копия Крымского моста фото

Несмотря на наличие трещин, инсталляцию не закрыли – она ​​все еще доступна для пешеходов.

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