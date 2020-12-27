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Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, на 56% заразнее оригинального, что в будущем приведет к росту числа пациентов в больницах.

К такому выводу пришли ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе. Результаты их исследования опубликованы порталом MedicalXpress.

Ученые уверены, что даже сохранение ограничений, введенных в Великобритании, включая локдаун, не поможет избежать такого сценария, а любое послабление приведет к резкому росту заболевших.

Новый мутировавший вариант коронавируса был обнаружен в Великобритании 14 декабря. Британский премьер Борис Джонсон рассказал, что новый штамм SARS-CoV-2 на 70% заразнее, чем первоначальный.

Из-за этого ряд стран прекратили авиасообщение с Великобританией. Россия приостановила полеты в Соединенное Королевство 22 декабря.

По данным портала Worldometers, в стране с начала пандемии зафиксировано более 2,22 млн случаев заражения коронавирусом. При этом скончались свыше 70 тыс. человек.

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