Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коечный фонд для больных коронавирусом в Севастополе - на пределе ● Россия откажется от иностранных масок ● Глава правительства Крыма заразился COVID-19 ● 83 заболевших и пять умерших: сводка по Севастополю ● За сутки в Крыму скончалось восемь пациентов с COVID-19
Ученые объяснили опасность «британского» штамма коронавируса
фото © pixabay.com
Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, на 56% заразнее оригинального, что в будущем приведет к росту числа пациентов в больницах.
К такому выводу пришли ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе. Результаты их исследования опубликованы порталом MedicalXpress.
Ученые уверены, что даже сохранение ограничений, введенных в Великобритании, включая локдаун, не поможет избежать такого сценария, а любое послабление приведет к резкому росту заболевших.
Новый мутировавший вариант коронавируса был обнаружен в Великобритании 14 декабря. Британский премьер Борис Джонсон рассказал, что новый штамм SARS-CoV-2 на 70% заразнее, чем первоначальный.
Из-за этого ряд стран прекратили авиасообщение с Великобританией. Россия приостановила полеты в Соединенное Королевство 22 декабря.
По данным портала Worldometers, в стране с начала пандемии зафиксировано более 2,22 млн случаев заражения коронавирусом. При этом скончались свыше 70 тыс. человек.
В тексте использованы материалы: ,
Ранее Новости Крыма сообщали:
Россия откажется от иностранных масок. Правительство России временно запретило ввоз на территорию страны медицинских масок иностранного производства.
83 заболевших и пять умерших: сводка по Севастополю. В Севастополе за истекшие сутки от COVID-19 скончалось пять человек, выявлено 83 новых случая заражения.
За сутки в Крыму скончалось восемь пациентов с COVID-19. В Крыму за истекшие сутки от коронавируса скончалось восемь пациентов.
В Крыму 342 новых заражений за сутки. За 25 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 342 случая коронавирусной инфекции, в том числе 22 случая с бессимптомным течением заболевания.
Ученые объяснили опасность «британского» штамма коронавируса
Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, на 56% заразнее оригинального, что в будущем приведет к росту числа пациентов в больницах.
Ученый спрогнозировал сильные землетрясения по всей планете
В ближайшие два десятилетия на всех континентах планеты участятся землетрясения.
В Севастополе накрыли нелегальный корпоратив: начальник предприятия уволен
Гендиректор севастопольского ГУП «Центр эффективного использования собственности города» Алексей Вернигора уволен с должности после участия в корпоративе, проведение которых запрещено указом губернатора из-за коронавируса.
Эпидемия 2020: в Крыму ввели новые запреты
Аксенов внес изменения в свой Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».
24 декабря
Какой сегодня праздник 27 декабря фото
Сегодня, 27 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.