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Коронавирус в Крыму

Ученые объяснили опасность «британского» штамма коронавируса

08:39 воскресенье, 27 декабря 2020
Ученые объяснили опасность «британского» штамма коронавируса

фото © pixabay.com

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, на 56% заразнее оригинального, что в будущем приведет к росту числа пациентов в больницах.

К такому выводу пришли ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе. Результаты их исследования опубликованы порталом MedicalXpress.

Ученые уверены, что даже сохранение ограничений, введенных в Великобритании, включая локдаун, не поможет избежать такого сценария, а любое послабление приведет к резкому росту заболевших.

Новый мутировавший вариант коронавируса был обнаружен в Великобритании 14 декабря. Британский премьер Борис Джонсон рассказал, что новый штамм SARS-CoV-2 на 70% заразнее, чем первоначальный.

Из-за этого ряд стран прекратили авиасообщение с Великобританией. Россия приостановила полеты в Соединенное Королевство 22 декабря.

По данным портала Worldometers, в стране с начала пандемии зафиксировано более 2,22 млн случаев заражения коронавирусом. При этом скончались свыше 70 тыс. человек.

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В Крыму 342 новых заражений за сутки. За 25 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 342 случая коронавирусной инфекции, в том числе 22 случая с бессимптомным течением заболевания.

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