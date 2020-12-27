фото © pixabay.com

Британские ученые проводят испытания нового препарата, который может предотвратить заболевание коронавирусом благодаря формированию «мгновенного иммунитета» к заболеванию, пишет The Guardian.

Препарат Storm Chaser был разработан специалистами из Университетского колледжа Лондона совместно с фармкомпанией AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом выпустила свою вакцину от коронавируса.

Новое лекарство представляет собой смесь антител к COVID-19, которую вводят в два этапа. Ожидается, что иммунный ответ на данную инъекцию возникнет в течение нескольких дней, в то время как выработка антител при использовании известных вакцин длится в течение месяца.

В случае успешных исследований лекарство поможет предотвратить вспышки коронавируса среди пациентов больниц и жильцов домов престарелых, а также среди студентов, которые живут в общежитиях, считают ученые.

Специалисты рассчитывают, что препарат будет защищать от вируса от шести до 12 месяцев. На данный момент лекарство находится на первой фазе клинических испытаний на людях — его ввели 10 добровольцам. В случае одобрения препарат может появиться в гражданском обороте уже весной.

24 декабря профессор Сколтеха Георгий Базыкин назвал способ остановить череду мутаций коронавируса. По мнению специалиста, это возможно благодаря массовой вакцинации.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ученые объяснили опасность «британского» штамма коронавируса. Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, на 56% заразнее оригинального, что в будущем приведет к росту числа пациентов в больницах.

Коечный фонд для больных коронавирусом в Севастополе - на пределе. Ситуация, связанная с заболеванием новым вирусом, ухудшается.

Россия откажется от иностранных масок. Правительство России временно запретило ввоз на территорию страны медицинских масок иностранного производства.

83 заболевших и пять умерших: сводка по Севастополю. В Севастополе за истекшие сутки от COVID-19 скончалось пять человек, выявлено 83 новых случая заражения.