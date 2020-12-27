Коронавирус в Крыму
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Ученые обнаружили способ сформировать «мгновенный иммунитет» к COVID-19
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Британские ученые проводят испытания нового препарата, который может предотвратить заболевание коронавирусом благодаря формированию «мгновенного иммунитета» к заболеванию, пишет The Guardian.
Препарат Storm Chaser был разработан специалистами из Университетского колледжа Лондона совместно с фармкомпанией AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом выпустила свою вакцину от коронавируса.
Новое лекарство представляет собой смесь антител к COVID-19, которую вводят в два этапа. Ожидается, что иммунный ответ на данную инъекцию возникнет в течение нескольких дней, в то время как выработка антител при использовании известных вакцин длится в течение месяца.
В случае успешных исследований лекарство поможет предотвратить вспышки коронавируса среди пациентов больниц и жильцов домов престарелых, а также среди студентов, которые живут в общежитиях, считают ученые.
Специалисты рассчитывают, что препарат будет защищать от вируса от шести до 12 месяцев. На данный момент лекарство находится на первой фазе клинических испытаний на людях — его ввели 10 добровольцам. В случае одобрения препарат может появиться в гражданском обороте уже весной.
24 декабря профессор Сколтеха Георгий Базыкин назвал способ остановить череду мутаций коронавируса. По мнению специалиста, это возможно благодаря массовой вакцинации.
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