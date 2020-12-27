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Происшествия

У крымчанина украли три редкие серебряные монеты

07:57 воскресенье, 27 декабря 2020

Коллекционер из Красногвардейского района заявил, что неизвестный вор проник в частный дом поселка Новоэстония днем и тайно похитил 3 серебряных монеты.

Возможно, злоумышленник был в курсе ценности украденного, ведь перепродать монеты можно за хорошие деньги.

Владелец коллекции рассказал, что у него украли три царских сребреника: «Самодержец Всероссийский Петр Император» 1723 года — оценивают от 100 тысяч за единицу, «Самодержец Всероссийский» 1927 года — от 30 тысяч за единицу и «Всероссийская Императрица Самодержица» 1736 года — от 34 тысяч за единицу, пишет КП-Крым.

По факту кражи полицией возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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