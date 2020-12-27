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Скандально известный экс-участник шоу «Дом-2» вошел в состав Общественного совета Симферополя
фото © www.peoples.ru
Глеб Жемчугов, скандально известный экс-участник телешоу «Дом-2», стал помощником председателя Общественного совета Симферополя.
Об этом Жемчугов сообщил на своей странице в Instagram.
По информации 32-летнего шоумэна, рэпера, а в последнее время - приверженца трезвого образа жизни, неделю назад он подал документы в Общественный совет Симферополя и отметил, для него будет честью «стать частью команды, которая работает на благо людей и процветания г. Симферополь и Республики Крым».
А три дня назад Жемчугов разместил фото своего удостоверения помощника председателя Общественного совета крымской столицы и пообещал «служить верой и правдой на благо жителей г. Симферополь и всей Республики Крым».
Отметим, что на официальном сайте Общественного совета Симферополя в настоящее время нет никакой информации о том, что Жемчугов вошел в состав коллегиального органа. На сегодня в структуре совета - 9 членов, 15 рабочих групп и 275 участников, указано на сайте.
Судя по видео, которое разместил Жемчугов, удостоверение ему вручили в ходе 12-го итогового в текущем году заседания совета под председательством Олега Щербакова. Последний и вручал документ.
По информации «Вести Крым», в пресс-службе Общественного совета Симферополя подтвердили информацию о назначении и сообщили, что Жемчугов будет работать над формированием информационной политики и общественного мнения в городе.
Напомним, Глеб Жемчугов считается одним из самых харизматичных и скандальных участников телестройки, где получил псевдоним «Клубничка». Он злоупотреблял алкоголем, нередко участвовал в ссорах и драках. После ухода из «Дома-2» звезда реалити работал на Первом канале. Позже, как сообщают СМИ, Жемчугов проходил лечение в фонде «Трезвый Крым».
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