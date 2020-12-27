Севастополец с кухонным ножом ограбил табачную лавку

Нахимовский районный суд Севастополя вынес обвинительный приговор 32-летнему местному жителю, совершившему разбойное нападение на продавца магазина, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

«Установлено, что злоумышленник 31 августа текущего года, находясь в помещении магазина «Табак» по улице Горпищенко, совершил нападение на продавца и, угрожая ей кухонным ножом, похитил из кассы свыше 47 тысяч рублей», – отмечается в сообщении.

Судом ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, подсудимый будет обязан возместить материальный ущерб, причиненный его преступлением.

Приговор не вступил в законную силу.

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