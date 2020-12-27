Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 27 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 27 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 5, ночью от 4 до 6 градусов. Ветер юго-западный 14 км/час, возможны порывы до 54 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 90 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 10, ночью около 11 градусов. Ветер юго-западный 14 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня составит 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 96 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 4, ночью от 3 до 5 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 100 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 4, ночью от 3 до 6 градусов. Ветер северо-восточный 26 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 98 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-восточный 30 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 96 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 4, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 99 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью около 0 градусов. Ветер С 18 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 99 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер восточный 15 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 100 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 6, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 96 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 9, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 25, на Кипре - 21, в Одессе - 5, в Сочи - 13, в Турции - 20, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

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