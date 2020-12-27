Проект новой инфекционной больницы в Крыму обойдется в 96 млн рублей

Власти Крыма определили подрядчика проведения проектно-изыскательских работ для строительства Республиканской инфекционной больницы.

Соответствующее распоряжение главы Крыма размещено на портале правительства.

«Определить общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания «ПетроБалт» единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство Республиканской инфекционной больницы на 300 коек», – говорится в документе.

Согласно документу, стоимость работ составляет 95,9 млн рублей.

Ранее на открытии нового медцентра имени Семашко глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство двух новых больниц – в Ялте и Феодосии. Их проектирование должно начаться в 2021 году.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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