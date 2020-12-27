Происшествия
Поставка наркотиков в Севастополь сорвалась из-за казуса
фото © Новости Крыма
Незначительная деталь привлекла внимание сотрудников севастопольского ГИБДД и помогла правоохранителям раскрыть серьезное преступление.
О поставке наркотиков, сорвавшейся из-за непристегнутого ремня безопасности, сообщила пресс-служба прокуратуры города Севастополя.
Началось все с того, что в Судаке 32-летний севастополец приобрел более 700 граммов каннабиса, а после решил перевезти наркотическое вещество в Севастополь для дальнейшей продажи.
Однако в районе 11-го километра трассы «Симферополь-Бахчисарай – Севастополь» машину, на которой мужчина передвигался в качестве пассажира, заметили сотрудники ГИБДД. Поводом для остановки стало то, что водитель двигался, не пристегнув ремень безопасности.
«В этот момент водитель попытался скрыться, а злоумышленник – препятствовать его преследованию», – отмечается в сообщении правоохранителей.
Однако уйти от стражей порядка мужчинам не удалось – сотрудники полиции провели досмотр автомобиля, обнаружили и изъяли наркотическое средство.
По итогам расследования уголовного дела Нахимовский районный суд Севастополя приговорил горожанина к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Судебный приговор не вступил в законную силу.
В тексте использованы материалы: Форпост
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