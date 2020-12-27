Поставка наркотиков в Севастополь сорвалась из-за казуса

фото © Новости Крыма

Незначительная деталь привлекла внимание сотрудников севастопольского ГИБДД и помогла правоохранителям раскрыть серьезное преступление.

О поставке наркотиков, сорвавшейся из-за непристегнутого ремня безопасности, сообщила пресс-служба прокуратуры города Севастополя.

Началось все с того, что в Судаке 32-летний севастополец приобрел более 700 граммов каннабиса, а после решил перевезти наркотическое вещество в Севастополь для дальнейшей продажи.

Однако в районе 11-го километра трассы «Симферополь-Бахчисарай – Севастополь» машину, на которой мужчина передвигался в качестве пассажира, заметили сотрудники ГИБДД. Поводом для остановки стало то, что водитель двигался, не пристегнув ремень безопасности.

«В этот момент водитель попытался скрыться, а злоумышленник – препятствовать его преследованию», – отмечается в сообщении правоохранителей.

Однако уйти от стражей порядка мужчинам не удалось – сотрудники полиции провели досмотр автомобиля, обнаружили и изъяли наркотическое средство.

По итогам расследования уголовного дела Нахимовский районный суд Севастополя приговорил горожанина к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Судебный приговор не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

На окраине Симферополя выявили нарколабораторию с 1,5 кг «синтетики». Крымские полицейские закрыли расположенную на окраине Симферополя нарколабораторию и задержали производителя.

Россиянин собрал уголовный гербарий из севастопольской конопли. Житель Москвы, нашедший куст дикорорастущей конопли в Севастополе и чрезмерно увлекшийся изучением данного растения, признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств (ч. 2 ст. 228 УК РФ), сообщает прокуратура города-героя.

Полицейские в Крыму задержали мужчину с 200 граммами героина. Сотрудники полиции задержали в Крыму мужчину с 200 граммами героина.

Хранили для себя: в Ялте задержали двух крымчан с «солями». Полицейские задержали в Ялте двух мужчин за хранение наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по РК.