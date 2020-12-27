«Надо копить воду»: Крыму посоветовали удвоить число водохранилищ

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Крымскому полуострову нужно построить водохранилищ еще примерно на 500 миллионов кубометров, чтобы иметь возможность накапливать воду в многоводные годы.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

По словам специалиста, среднее годовое потребление воды в Крыму составляет около 500 миллионов кубометров, тогда как в маловодные годы полуостров получает с осадками и другими естественными источниками около 350 миллионов кубометров. При этом в многоводные годы полуостров получает до 800 миллионов кубометров воды. А вот сохранить про запас получается всего половину этой воды: полезный объем всех крымских водохранилищ также составляет около 350 миллионов кубов.

По мнению специалиста, хотя бы частично увеличить эти объемы вполне реально.

«Многие из этих вопросов ведь были просчитаны в советское время. Например, Межгорное водохранилище за счет повышения дамбы и устройства гидроизоляции может накапливать не 50, а 100 миллионов кубометров. Потом был проект Заповедное водохранилище, которое находилось бы над Партизанским на реке Альма. Его объем по проекту рассматривался до 78 миллионов кубометров, но этот проект не был реализован, - привел в пример Копачевский. – Соответственно, если заняться его строительством, то мы мало того, что снимем паводок с Партизанского водохранилища, еще и накопим воду».

При этом в нынешние времена с учетом развития технологий полимерных материалов и пленок можно спокойно обойти проблему подтопления близлежащих населенных пунктов, с которой в Крыму столкнулись в советское время при строительстве Северо-Крымского канала.

«Тогда (при строительстве СКК – ред.) проблема существовала: уровень грунтовых вод поднимался, и в близлежащих селах начинались проблемы. Сегодняшние технологии позволяют сделать такую гидроизоляцию, что вода не будет уходить в грунт вообще», - заверил эксперт.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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