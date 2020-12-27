Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Снова рост: оперативная сводка по новым заражениям в Крыму ● Коечный фонд для больных коронавирусом в Севастополе - на пределе ● Россия откажется от иностранных масок ● Глава правительства Крыма заразился COVID-19 ● 83 заболевших и пять умерших: сводка по Севастополю
Крыму пообещали всего 84 тысячи доз вакцины «Спутник V»
фото © Новости Крыма
По плану распределения вакцины, разработанному Министерством здравоохранения Российской Федерации, Крым до конца февраля получит до 84 тысяч доз вакцины от новой коронавирусной инфекции.
— Благодаря поддержке главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова закуплено 119 единиц холодильного оборудования, необходимого для качественного хранения вакцины. Сейчас техника распределяется по медицинским учреждениям в регионах, что обеспечит широкий территориальный охват при иммунизации населения, — цитирует министра здравоохранения республики Александра Остапенко пресс-служба Минздрава Крыма.
Остапенко подчеркнул, что вакцина будет поступать партиями, при этом вакцинация будет исключительно добровольной, в приоритете – медработники и педагоги. С каждой новой партией будет появляться возможность расширять категории прививаемых граждан.Напомним, вакцинация от коронавируса стартовала в Крыму 15 декабря.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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