Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка

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За истекшие сутки в Севастополе зарегистрировано 85 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, трое скончались.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Всего с начала пандемии в городе было зарегистрировано 6428 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 5997 человек выздоровели, 223 пациентов с коронавирусом скончались.

Ранее, как сообщалось, 350 новых случаев заболевания коронавирусом были выявлены за прошедшие сутки в Республике Крым, еще восемь человек скончались. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 23848 случаев заболевания COVID-19, 18 738 выздоровели, 475 скончались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крыму пообещали всего 84 тысячи доз вакцины «Спутник V». По плану распределения вакцины, разработанному Министерством здравоохранения Российской Федерации, Крым до конца февраля получит до 84 тысяч доз вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Ученые обнаружили способ сформировать «мгновенный иммунитет» к COVID-19. Британские ученые проводят испытания нового препарата, который может предотвратить заболевание коронавирусом благодаря формированию «мгновенного иммунитета» к заболеванию, пишет The Guardian.

Снова рост: оперативная сводка по новым заражениям в Крыму. За 26 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 350 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Ученые объяснили опасность «британского» штамма коронавируса. Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, на 56% заразнее оригинального, что в будущем приведет к росту числа пациентов в больницах.