Коечный фонд для больных коронавирусом в Севастополе - на пределе

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Ситуация, связанная с заболеванием новым вирусом, ухудшается.

В Севастополе продолжается рост заболевания инфекцией COVID-19. Губернатор Севастополя Михаил Развожав сообщил, что ситуация ухудшается.

«Легче не становится. Мы видим от недели к неделе рост заболеваемости и рост госпитализаций. Сейчас коечный фонд на пределе, и мы этого не скрываем», – сказал Михаил Развожаев.

По его словам, к коечному фонду, который сейчас равняется 904 койкам, вскоре добавятся еще 150–160 коек. Эти мощности будут размещены в новом двухэтажном коронавирусном модуле, который с 28 декабря начнет работать в инфекционной больнице, а также в пансионате «Изумруд».

Глава Севастополя выразил надежду, что в праздничные дни ситуация не усугубится, а стабилизируется благодаря тому, что граждане предпочтут провести выходные в семейном кругу.

«Послаблений мы никаких сделать не сможем. Очень надеялся, что мы откроем театры и кинотеатры, но, к сожалению, я не могу этого сделать, потому что ситуация ухудшается», – сказал Михаил Развожаев.

Напомним, по состоянию на утро 25 декабря в Севастополе зарегистрировано 85 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от двух лет до 91 года. За сутки скончалось четыре человека в возрасте от 64 до 72 лет.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 6260 человек. В настоящий момент выздоровели 5848 человек, 215 умерло.

В тексте использованы материалы: Форпост

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