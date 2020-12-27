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КФУ попробует «вырастить» для Крыма репродукторов семян
Крымский федеральный университет получил субсидию в виде гранта на сумму 5 миллионов рублей, которые потратят на закупку оборудования для первичного семеноводства.
Об этом рассказал проректор по внешним связям университета Михаил Сергеев.
Он объяснил, что в целом в России есть проблема с собственными посадочными материалами, а в научно-аграрной отрасли – нехватка кадров. При этом тем немногочисленным студентам, обучающимся на профильном направлении, негде проходить практику, а лабораторное оборудование отсутствует.
«Большая задача сейчас - возродить отрасль первичного семеноводства. Федеральное Министерство сельского хозяйства выделяет деньги региональным ведомствам, а они уже субсидируют компании по различным программам. КФУ - структура федеральная, но по постановлению правительства от 2017 года, те вузы, которые ведут сельхоздеятельность, приравниваются автоматически к сельхозтоваропроизводителям и могут претендовать на субсидии, которые выделяет региональное министерство сельского хозяйства», - объяснил Сергеев.
При этом он добавил, что местные нормативные акты не были рассчитаны под постановление и вуз не мог получать субсидии. В этом году власти Крыма и КФУ сели за стол переговоров, и, по словам проректора, «услышали друг друга».
«Местное правительство признало, что существует проблема подготовки квалифицированных кадров, и что без субсидий мы этого сделать не сможем. Была проведена большая работа, вносили изменения в нормативные акты РК, которые теперь позволяют нашему университету получать субсидии в виде грантов. Ведь обычно субсидия дается уже после выполненного проекта», - добавил проректор.
По словам Сергеева, крымские семеноводческие заводы с радостью бы работали с местными, а не с материковыми репродукторами семян.
«Для того, чтобы стать квалифицированным репродуктором в Крыму, мы должны иметь семеноводческую технику. В следующем году мы хотим попробовать запустить цикл первичного семеноводства уже с новым оборудованием», - отметил представитель вуза.Сергеев добавил, что изменения в нормативных актах внутри региона теперь также дает возможность КФУ участвовать и в других программах, которые поддерживать правительство республики.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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