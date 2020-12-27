Новый год в Крыму
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Как не объесться за новогодним столом: советы диетолога
фото © Новости Крыма
Чтобы не объесться в новогоднюю ночь, за праздничный стол нужно садиться сытым и побольше двигаться в течение всего празднования.
Такой совет дал диетолог Михаил Гинзбург в эфире радио «Спутник в Крыму».
«За пиршественный стол нужно садиться сытым. Это звучит нелепо, но, по крайней мере, уже не возникнет необходимости наедаться. Обычно то, чем мы собираемся объедаться, вредное – жирное, соленое, острое. Второе правило – не начинать трапезу с алкоголя.
Иначе он быстро всасывается, растет концентрация его в крови и выключается всякая критика и желание жить себе на пользу. Еще у нас часто возникает желание не поесть, а полакомиться, такая пища удовлетворяет и насыщает. В любом случае, надо брать всего понемногу», - сказал он.
Гинзбург уточнил, что на столе важно иметь продукты, от которых не толстеют. Это нежирные мясные и рыбные нарезки, хлеб ржаной, овощи, зелень, фрукты. Нужно подобрать меню так, чтобы это было сытно, но и не полнило.
Кроме того, чтобы не объесться, специалист рекомендовал побольше двигаться и танцевать.
«У нас меняются поведенческие стереотипы. В одном из них мы больше наполняем себя калориями, а в другом – больше тратим. У нас все обмены веществ развернуты то в одну сторону, то в другую. Любая пауза в застолье начнет работать против еды – когда мы потанцуем, подвигаемся и снова сядем за стол, то аппетита не возникнет», - пояснил собеседник.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Как не объесться за новогодним столом: советы диетолога
Чтобы не объесться в новогоднюю ночь, за праздничный стол нужно садиться сытым и побольше двигаться в течение всего празднования.
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